オリックスは13日、ショーン・ジェリー投手の獲得を発表した。背番号は『69』に決定。ジェリーは球団を通じて「すばらしい組織の一員としてプレーする機会を与えてくださったオリックス・バファローズに感謝しています。NPBで成長し、競争できる機会を得られて、とても興奮しています。日本シリーズに出場するために自分のできることを全うし、チームに日本一をもたらせられるよう、頑張ります」とコメント。ジャイアンツで