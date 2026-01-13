◆ 2年ぶりメジャー復帰へ現地時間12日、デトロイト・タイガースがブライアン・サモンズ投手（30）とマイナー契約を結んだとMLB公式のジョン・モロシ記者が報じた。招待選手として今年2月のスプリングトレーニングに参加する。サモンズは2017年のドラフトでツインズに入団し、2024年にタイガースでMLBデビュー。昨季はロッテで16試合に登板して5勝5敗1ホールド、防御率3.78という成績だった。