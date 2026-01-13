高知けいばは、2025年に活躍した競走馬を表彰する「2025年高知けいば優秀馬」について下記のとおり発表した。2025年代表馬・最優秀3歳馬：ジュゲムーンネクストスター西日本、黒潮皐月賞、高知優駿を含む4勝、獲得賞金4930万円の成績が評価され決定した。最優秀2歳馬：トサノシュジンコウ金の鞍賞を含む3勝の戦績が評価された。最優秀4歳以上馬：ロードインファイトトレノ賞、建依別賞を含む4勝の戦績が評価された。最優秀牝馬：