【モデルプレス＝2026/01/13】女優の木村文乃が1月12日、自身のInstagramを更新。手作りのメニューを公開し、話題を呼んでいる。【写真】1児の母・38歳女優「知らない食材がたくさん」7品並んだ豪華食卓◆木村文乃、手作りの食卓公開木村は「牛とちぢみほうれん草の中華風」「結び太刀魚」「かぼちゃ煮」「五目ひじき」「くずし豆腐のスープ」「寝かせ玄米ごはん」と7品の和食メニューを披露。中でも結び太刀魚については「太刀魚