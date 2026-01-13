〈米飯では25周年の主力「本格炒め炒飯」刷新に加え価格対応商品も投入〉ニチレイフーズは1月9日、2026年春季新商品･リニューアル品、計84品を発表した。同日オンラインで新商品発表会を開いた。家庭用･業務用とも、4月のニチレイフレッシュとの統合も控え、その原料も活かした新商品を発売。昨年末に竹永雅彦社長も表明していた通り、価格対応型の商品も投入する。家庭用冷凍食品では、新商品18品･リニューアル品17品(everyONe me