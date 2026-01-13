韓国スポーツメディア「SPOTVSNEWS」（ウェブ版）が2026年1月13日、日本の全国高校サッカー選手権の特集記事を組み、決勝戦で6万人超の観客を記録したことに関して「韓国とは次元が違う」などと驚きを隠さなかった。「韓国の文化とは全く異なる光景に、むしろ違和感を覚えるほどだ」全国高校サッカー選手権は12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3−0で下し、初優勝を果たし