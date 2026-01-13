歌手兼女優のハンナさん（本名：リュ・スクジン）が突然この世を去ってから、12年の歳月が流れた。死去当時、その事実はすぐには公表されず、9カ月が経過してから訃報が伝えられ、多くの人々に痛ましさを残した。【画像】2026年、新年早々から訃報相次ぐ韓国ハンナさんは2014年1月13日、京畿道盆唐の自宅でこの世を去った。享年32歳。生前、パニック障害を患うなど、精神的に困難な時期を過ごしていたことが知られている。特にこの