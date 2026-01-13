牛丼チェーン「すき家」は、1月20日(火)9時から「いくらまぐろたたき丼」を発売する。すき家の人気商品「まぐろたたき丼」に天然いくらをのせた丼ぶりで、濃厚な旨みのいくらとまろやかな味わいのまぐろたたきを同時に楽しめる。価格は税込2,080円(並盛)。販売終了時期は未定、1,985店舗で販売予定(1月13日時点)。〈いくらとまぐろの旨みが調和〉「いくらまぐろたたき丼」は、濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたた