¢¡Âè£¶£¶²óµþÀ®ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±·î£±£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó£±£±·î¤Î¿·ÇÏÀï¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥ì¥»¥ó¤ÎÁ´µÙÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´¶µ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ³ÑÇÏ¾ì¤«¤éºäÏ©¤ò£±ËÜ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¹âÌøÂçÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç