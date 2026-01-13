【「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両」2種】 1月13日～予約受付開始 2月～3月 発売予定 価格：各8,800円（各500台限定） 対象年齢：14才以上 ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール「日産 スカイライン GT-R (BNR34) 2020 埼玉県警察高速道路交通警察隊車