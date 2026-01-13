梅の剪定作業岡山・後楽園 春を迎える準備です。岡山市の岡山後楽園で13日、梅の木の剪定作業が始まりました。 13日朝から造園業者のスタッフが梅の剪定作業にあたっています。 梅の木の形を美しくし、風通しを良くして病気や害虫の被害を防ぐもので、毎年、この時期に剪定しています。 岡山後楽園によりますと、園内には約20品種100本の梅の木が植えられていて、2026年は2月上旬から3月上旬に見頃を迎え