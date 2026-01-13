日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「以色列」はなんて読む？「以色列」という漢字を見たことはありますか？ほとんどの人が読めない漢字でしょう。これは、誰もが知っている国の名前を表す難読漢字です。いったい、「以色列」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール