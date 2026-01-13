オリックスは１３日、新外国人として前ジャイアンツのショーン・ジェリー投手を獲得したと正式に発表した。投手力強化を目指し、２５年１２月から最上位にリストアップしてきた右腕。先発、リリーフともに対応でき、打者の手元で動く常時１５０キロ超の直球が武器。メジャー通算９３試合で７勝を記録している。２４年には自己最多の５８試合に登板。メジャー最長身の２１３センチと、話題性も十分の新戦力が加わった。背番号は６