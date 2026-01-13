受験シーズンを迎え、JR静岡駅で13日警察や大学生などが受験生をねらった痴漢や盗撮への注意を呼びかけました。これは、受験シーズンになるとSNSに受験生をねらった盗撮や痴漢をあおる投稿が増加することから行われたものです。静岡駅では、警察や常葉大学の学生などおよそ30人が啓発品を配りながら痴漢や盗撮を見かけたら被害者に声をかけ、警察や駅員に知らせるよう呼びかけました。（静岡県警生活安全企画課小