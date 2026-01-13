12日まで掛川市で行われた将棋の「王将戦第1局」は、藤井六冠が挑戦者の永瀬九段に敗れ黒星スタートとなりました。「王将戦・七番勝負」の第1局は11日から掛川城 二の丸茶室で行われ、王将の藤井聡太六冠が挑戦者に永瀬拓矢九段を迎え5連覇を目指しています。第1局では一進一退の攻防が続きましたが、12日藤井六冠が137手で永瀬九段に敗れ、黒星スタートとなりました。（永瀬九段）「七番勝負で初戦勝てたのは初めてな