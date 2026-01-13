牧之原市では、2025年9月の台風15号による竜巻被害をうけ、国の支援制度の対象にならない「半壊」などの被害を受けた世帯を対象とした市独自の支援金の申請を13日から受け付けています。この制度は、台風15号の竜巻被害による被災者の生活再建を支援するため、国の支援制度の対象とならない 住宅の「半壊」や「準半壊」の世帯に牧之原市独自の支援金を支給するものです。対象となるのは、市内に住宅を建設または購入する世帯や被災