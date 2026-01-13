ベース車のコンセプトをより素直に伸ばす日産自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』を出展した。担当デザイナーによるとそのデザインは、ベース車のコンセプトをより素直に伸ばしたものだという。【画像】タガを外してピュアに表現！従来の考えを覆す手法でデザインされた『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』全60枚『Agile Electric Ci