迂闊な遺品整理は、相続放棄を無効にする可能性があります。（c）Getty Images 相続放棄をしても、遺品整理の仕方によっては「相続財産を処分した」と見なされ、相続放棄が無効になることがあります。預金の引き出しや家財の処分、賃貸契約の解約などは気づかれやすく、他の相続人・債権者・相続財産清算人の調査で発覚するケースも少なくありません。相続放棄が無効になると、借金などの負債まで引き継ぐ危険があります。