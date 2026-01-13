空気が乾燥する冬は、肌の水分が奪われやすく、かゆみを感じやすい季節。ムズムズしてつい掻いてしまい、あとからヒリヒリ…という悪循環に悩むことも少なくありません。肌のバリア機能が低下すると、衣類の摩擦やちょっとした刺激にも敏感になり、かゆみを感じやすくなるのがこの時期の特徴です。だからこそ乾燥シーズンは、「保湿」と「かゆみ対策」をセットで考えることが大切になります。 「こんなの待っていた！」と思