バラエティ出演の少ないHey! Say! JUMP郄木雄也が、“しりとり風船ゲーム”に挑戦。クールキャラとはかけ離れたビビリっぷりとド派手なリアクションにあのちゃんは「ヤバこれ」と大爆笑した。【映像】キャラ崩壊のド派手リアクション『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が1月5日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実