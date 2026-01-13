ついつい財布のひもが緩むアウトレットモールの買い物。インターネットのアンケート調査では、アウトレットモールで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人1位にアンミカさんが選ばれました。【写真】買い物上手なイメージの1位は……？調査は、全国10カ所にプレミアム・アウトレットを運営する三菱地所・サイモン株式会社が、全国の15歳から69歳の男女1000人を対象に、2025年8月にインターネットで実施しました。アウトレッ