毎回子どもの爪切りに苦戦しているママ・パパはいませんか？わが家でも、爪を切られるのが怖くてじっとしていられず途中で何度も中断するなど、正直子どもの爪切り問題にはかなり頭を悩ませていました。そんなとき、3COINSで美容系のアイテムを中心に展開している『and us』シリーズの「2WAY電動爪切り」がおすすめという情報をゲット。実際に試してみた体験をレポートします。コンパクトで軽い充電式なので持ち運びにも◎小学生