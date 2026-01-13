元嫁VS今嫁の熾烈な妊娠バトル、ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分放送）。ある日突然夫を奪われる悲劇のヒロインを演じる主演・内田理央さんにインタビュー。【動画】「略奪奪婚」第1話、見逃し配信中クランクイン前は家に引きこもり――不倫、略奪とセンセーショナルな題材の作品ですが、出演が決まった時の気持ちは？「最初に原作を読ませていただいて、登場人物の感情の波がとても激しく、主人公がどん底ま