私はユリ。夫のマサヒロと結婚して、息子のリクトが生まれました。遠方に住む義両親は初孫であるリクトのことを溺愛しています。しかし帰省すると義両親は、平気でリクトを危ない目に遭わせるのです。リクトの命にかかわることも多いため、私たちは一瞬たりとも気を抜くことができませんでした。それなのに私たちからの注意の言葉は、義両親にはただの文句と受け取られてしまっていたのです。怒った義両親は「もう来なくていい！」