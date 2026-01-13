岡山県ゆかりの若手美術家に贈られる「I氏賞」で1次選考を通過した作品を展示する「選考作品展」が岡山市北区の天神山文化プラザで始まりました。 【写真を見る】岡山県ゆかりの若手美術家に贈られる「I氏賞」1次選考を通過した11人の絵画や立体作品を展示「選考作品展」 岡山県在住の画家池田愛花里さんの作品は、花から顔をのぞかせる蚕の成虫を緻密な線で描いています。 「I氏賞」は高梁市出身で京セラの会長を務めた伊藤謙