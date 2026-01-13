ファジアーノ岡山は、あす(14日)から2月1日まで宮崎県で行われる2026年シーズンに向けたトレーニングキャンプのスケジュールを公開しました。 期間中、鹿島アントラーズやセレッソ大阪などとのトレーニングマッチを予定しています。 キャンプの「スケジュール」をみる 1月14日(水)：午前  歓迎セレモニー・トレーニング / 午後トレーニング 1月1