勝みなみが、新シーズン開幕へ向け練習していた茨城ゴルフ倶楽部（茨城県）で取材に応じ、参戦4年目となる今年の米ツアーへ意気込みを示した。目指すのはさらなる“進化”。キャリアハイだった昨年を上回る結果を残すため、準備を進めていく。【超最新連続写真】勝みなみの2026年ドライバースイングを撮影！「1年通じて予選落ちが少なく、安定してゴルフができていたと思う。でも優勝できた試合もあった。これまでとは悔しさの度合