新年のお祝いや成人式など、1月は振袖を着る機会が多い季節。晴れの日にふさわしい明るく縁起の良い柄や色の振袖は、着ている人はもちろん、見ている方も気分が上がって良い年が迎えられそうな気分になる。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。10位に選ばれたのは、昨年、悲願の初優勝を果たした脇元華だ。【ランキング】振袖が似合う女子プロは？ 1位〜10位まとめ【10位タイ】脇元華同