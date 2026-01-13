米国女子ツアーを主戦場とするプロゴルファー・馬場咲希が12日、出身地の東京都日野市で行われた『はたちの集い』に出席。黒と金を基調とした振り袖姿を披露した。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました馬場は自身のインスタグラムに写真を投稿し、「これまで育ててくれた家族、応援してくださるすべての方に、心から感謝しています。決して平坦な道のりではなかったこの20年間。苦しい時期もありましたが、支えてくださる皆さま