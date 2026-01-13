大阪市内の違法カジノ店３店舗が警察の摘発をうけ、店の責任者ら１６人が逮捕されました。常習賭博の疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区のインターネットカジノ店「龍」の店舗責任者・鰺坂竜太容疑者（３７）ら男女１４人です。警察によりますと、鰺坂容疑者らは系列の違法カジノ店３店舗で店内のパソコンを使って客にポーカーやバカラなどの賭博をさせた疑いが持たれています。警察は「十三駅東口に賭博店がある」という情