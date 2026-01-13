１月１２日夕方、大阪府堺市の路上で警察官が停止させようとしたバイクにはねられ、軽いけがをしました。バイクを運転していた男は逃走していて、警察は殺人未遂などの疑いで捜査しています。視聴者提供の映像を見ると、画面手前から奥に走っていくスクータータイプのバイク。停止を求めた警察官をはね飛ばします。警察によりますと１２日午後５時すぎ、堺市南区美木多上で交通事故の対応をしていた男性巡査長（４４）がヘル