ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。初詣で長野県上田市にある真田神社を参拝。「真田幸村になってみました！！！！」と境内で撮影した楽しい写真を投稿した。身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒のぶっ飛びスイング新年が明けてからも、雪の残るコースで初ラウンドをしたり、ジムでトレーニングに励んだり、テレビ番組に出演したりと、忙しい日々を投稿している鈴木。今