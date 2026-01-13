１月１３日、奈良市内で日韓首脳会談が行われます。会談の会場周辺では警察が数千人態勢で警戒にあたっています。韓国の李在明大統領は１３日午前１１時すぎに関西空港に到着し、この後、奈良市内で高市総理との首脳会談に臨みます。会談では、中国を含む地域情勢などが議題となる見通しです。（奈良県民）「（韓国は）隣国ですから仲良くしていただきたいですね」（奈良市民）「総理も初めて奈良から出て、今回こうなっ