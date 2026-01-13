菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「110番の日！ 1月10日に、地元立川で一日署長させて頂きました！」と投稿した。【写真】「制服似合いすぎ！」 一日警察署長を務めた菅沼菜々「とても貴重な大役をつとめさせていただき、本当にありがとうございました！」と記すと、可愛らしくポーズを決めた制服姿の写真を公開した。この写真を見たファンは「めっちゃ可愛い署長さん！！」「逮捕してください」「警察官姿を目の前で観られ