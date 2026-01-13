発生から6日目となった山梨県上野原市の山林火災は延焼が続き、きょうも消火活動が行われています。山梨県東部にある上野原市の扇山の山林火災は発生6日目となり、けさ自衛隊のヘリコプターなどによる消火活動が再開されました。火は西の大月市側にも延焼し、午前9時の時点で少なくとも129ヘクタールの山林が焼け、鎮圧のめどはたっていません。消防によりますと、住宅などへ燃え移る危険性は低いということです。なお、上野原市内