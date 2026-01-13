元TBSアナウンサーでバラエティー番組の司会やニュースキャスターとして活躍した久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。所属事務所によりますと、元TBSアナウンサーの久米宏さんが、元日の1月1日、肺がんのため亡くなったということです。81歳でした。妻の麗子さんは、「久米は、最後まで〓らしさ〓を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほ