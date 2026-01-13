受験シーズンを迎え、警視庁は13日から、主要な駅などでの痴漢対策を強化します。警視庁は13日、東京の池袋駅で、痴漢にあった際に活用出来る、スマホ防犯アプリ「デジポリス」のインストールを呼びかけるチラシを配りました。受験シーズンとなり、受験生への痴漢をあおるような悪質なSNSの投稿が見られるなど、痴漢被害が懸念されるため、警視庁は13日から主要な駅や、受験会場の最寄り駅のパトロールなどを強化するということで