去年、東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件についてです。再逮捕された男の刑事責任能力の有無が焦点となる中、男が「今思うと申し訳ない」と供述していることがわかりました。記者「横尾容疑者を車に乗せ、捜査員がアクセルやブレーキの踏み方を確認しています」横尾優祐容疑者（37）は去年11月、足立区の歩道で男女6人を車ではね、杉本研二さん（81）を殺害し、5人に重軽傷を負わせたなどの疑いがもたれています。横尾容疑