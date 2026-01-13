フリーアナウンサーの久米宏さんが、肺がんのため死去していたことが分かりました。８１歳でした。「通夜ならびに葬儀につきましては、ご遺族のご意向により」近親者にて執り行われたという事です。 【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん死去８１歳肺がんのため「ザ・ベストテン」「ぴったしカンカン」「ニュースステーション」などで活躍久米宏さんの所属事務所「オフィス・トゥー・ワン」は公式サイトを更新し「弊社