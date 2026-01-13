ソフトバンクを自由契約となり日本ハムに加入した有原航平投手が１３日、北海道北広島市のエスコンフィールドで入団会見に臨んだ。背番号は「７４」に決まった。会見で新庄監督について問われた有原は「直接はやり取りはしていないですけど、いろいろ言葉はいただいてます」と語った。ソフトバンク時代はライバル球団の指揮官として「ちょっと嫌な感じがあった」と明かす。その理由として「（他の人と）違うところを見られて