多くのテレビ番組で活躍したフリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。久米宏さんは早稲田大学卒業後、TBSテレビに入社。出演者との軽妙なやりとりが話題の「ぴったしカン・カン」や黒柳徹子さんとの名司会が繰り広げられた生放送の「ザ・ベストテン」久米さんはバラエティー番組だけでなく報道番組にも出演テレビ朝日の「ニュースステーション」には番組スタートから2004年までの19年間出演し名物番組の「