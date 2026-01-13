香川県警の防犯キャンペーンJR琴平駅 大学入学共通テストを前に受験生の痴漢被害を防ごうと、香川県警が13日、防犯キャンペーンを行いました。 JR琴平駅で警察官と駅長らが痴漢の撲滅を呼び掛けました。 SNSなどで「受験生は入試に遅刻することを恐れて痴漢被害を申告しづらい」といった投稿が相次ぎ、文部科学省が注意を呼び掛けています。 香川県警のアプリ「ヨイチポリス」と使うと、怖く