中国の複数の事業者が、約20万基という大量の人工衛星を展開するための申請書を国際電気通信連合(ITU)に提出したことが分かりました。世界の衛星インターネットサービスの3分の2を占めるとされるSpaceXの対抗馬となり得ます。China files ITU paperwork for megaconstellations totaling nearly 200,000 satellites - SpaceNewshttps://spacenews.com/china-files-itu-paperwork-for-megaconstellations-totaling-nearly-200000-sa