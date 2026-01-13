日本30年国債利回り、朝に史上最高利回り更新 日本30年利付国債（88回債）は、朝に史上最高利回りを更新する3.556％を付けた。その後は少し下げている。20年債は1999年以来の水準となる3.133％を付けた。10年債も26年ぶりとなる2.154％を付けた。 JGB30Y3.514％JGB20Y3.113％JGB10Y 2.136％