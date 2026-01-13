東京午前のドル円は１５８．６１円付近まで円安推移し、１年ぶりの高値を更新。高市首相が衆院解散を検討との報道を受け金融市場では「高市トレード」が再燃している。円安・円債安・株高の動き。片山財務相がベッセント米財務長官と二国間会談を実施し、ベッセント氏に「一方的に円安が進む場面があり非常に憂慮している」と伝えたと述べたが、解散報道で円売りが勢いづく展開となっている。 ユーロ円は１８