沖縄・金武町でキャンプ中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は１３日、初のゲーム形式の練習を行った。金武町陸上競技場で午前９時半過ぎに行われた午前のトレーニングは３チームに分け、ピッチの２／３を使って１１対１１の戦いを繰り広げた。１６日には今季初の対外試合となる、Ｊ１浦和との練習試合に臨む。川井健太監督（４４）が「個人のフィジカル的、メンタル的な整い方をしっかり求めたい。その成果が浦和戦」と話す一戦