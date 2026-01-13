【新華社宣城1月13日】中国天目山脈の安徽省側、績渓県一帯でこのほど降雪があり、連なる山々が雪に覆われた。銀色の竜がうねるように連なる山並みと、起伏する稜線（りょうせん）に交錯する光と影が、壮大な冬の景観を描き出している。（肖融）