【新華社澄江1月13日】中国雲南省澄江市の北西に位置する梁王山で7日、寒気の影響により霧氷が現れた。冬は標高差と水蒸気の条件がそろい、霧氷が形成されやすい。木々が氷に覆われ、山全体が輝いて見える。（徐万林、董乙沢）