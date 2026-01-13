大分県杵築市で12日夜、「まきストーブから火が出た」と通報がありその後、住宅1棟が焼ける火事がありました。 けが人はいません。 火事があった杵築市 火事があったのは杵築市大田波多方にある住宅です。 警察と消防によりますと12日午後9時ごろこの家の住人から「まきストーブから火が出た」と119番通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、平野廣文さん69歳の木造平屋建