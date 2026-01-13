記者会見する国民民主党の玉木代表＝13日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は13日の記者会見で、高市早苗首相が通常国会冒頭での衆院解散検討を自民党関係者に伝えたことを巡り、経済に悪影響が出ると批判した。「手取りを増やすことに、明らかにマイナスで疑問だ。政局最優先と思わざるを得ない。政権との信頼関係は揺らぐ」と強調した。成立に向けた協力を表明していた2026年度予算案や公債発行特例法案への対応について